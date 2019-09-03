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Футбол в России

Российский футбольный союз готовит реформу судейства

По словам главы РФС, задача - стремиться исключить большинство ошибок и поднять уровень судейства

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Российский футбольный союз (РФС) работает над реформой судейства матчей внутренних соревнований. Об этом журналистам во вторник заявил президент РФС Александр Дюков.

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В стартовых турах чемпионата России сезона-2019/20 судьи допустили несколько результативных ошибок, которые повлияли на результаты матчей. Во вторник прошло общее собрание клубов Российской премьер-лиги (РПЛ), на котором некоторые клубы открыто выразили недоверие главе департамента судейства и инспектирования РФС Александру Егорову.

"Если говорить в долгосрочной перспективе, то мы готовим реформу, будет целый комплекс мероприятий, направленный на разные области, их я прокомментирую на исполкоме. Пока наша задача - стремиться исключить большинство ошибок и поднять уровень судейства", - заявил Дюков.

Ранее Дюков заявил, что Егоров продолжит работу на своем посту в РФС.

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