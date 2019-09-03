РФС работает над изменением регламента после изучения перехода Сутормина в "Зенит"

В конце июня Сутормин перешел из "Оренбурга" в казанский "Рубин", а 8 июля клуб из столицы Татарстана объявил о трансфере полузащитника в "Зенит". 20 августа российские СМИ распространили информацию о том, что в обоих случаях клуб-продавец получил от покупателя 50 тыс. рублей, а не сумму, приблизительно равную рыночной стоимости игрока. По данным профильного портала Transfermarkt, этим летом она составляет примерно €3,5 млн.

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Трансфер Алексея Сутормина в санкт-петербургский "Зенит" вызывает вопросы, Российский футбольный союз (РФС) работает над изменением регламента о переходе игроков. Об этом журналистам во вторник заявил глава РФС Александр Дюков.

"Мы должны действовать по футбольным законам и регламентам. Регламенты не были нарушены, поэтому этот трансфер был зарегистрирован. Что касается РПЛ, у нее не было оснований не зарегистрировать этот трансфер. Если говорить о сути этой сделки, то она, безусловно, вызывает вопросы", - заявил Дюков.

"Что может РФС сделать и как отреагировать - это внесение изменений в регламент, чтобы в будущем те школы, которые подготовили классного квалифицированного футболиста, получали бы вознаграждение за эту работу, и механизм солидарности должен работать. Сейчас соответствующие подразделения в РФС заканчивают анализ этой ситуации и готовят предложение по внесению изменений в регламент", - добавил он.

В сезоне-2019/20 Сутормин в составе "Зенита" принял участие в шести матчах чемпионата России, не отметившись результативными действиями. В прошлом сезоне в составе "Оренбурга" полузащитник в 29 играх отметился восемью голами и двумя результативными передачами.