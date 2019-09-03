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Летние олимпийские виды спорта

Россияне победили чехов в первом матче ЧЕ по настольному теннису

В женской части соревнований сборная России обыграла команду Хорватии

ТАСС, 3 сентября. Мужская сборная России по настольному теннису одержала победу над командой Чехии в первом матче 1-й группы предварительного этапа на чемпионате Европы. Соревнования проходят во французском Нанте.

Встреча завершилась со счетом 3-1. В составе сборной России выступили Александр Шибаев, Кирилл Скачков и Владимир Сидоренко.

В женской части соревнований сборная России обыграла команду Хорватии (3-0) в первом матче 7-й группы. В составе женской сборной России выступали Полина Михайлова, Яна Носкова и Мария Тайлакова.

Чемпионат Европы проходит в новом формате - через отборочные старты в финальный этап отобрались по 24 женские и мужские сборные. В каждой сетке команды разбиты на восемь групп, победители которых выйдут в четвертьфинал.

В четверг мужская сборная России встретится с командой Германии, россиянки сыграют с представительницами Португалии. В среду соперники сборной России по группе сыграют между собой. Соревнования завершатся 8 сентября.

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