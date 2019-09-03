Никитин: хоккеисты ЦСКА на старте сезона еще не вышли из-под нагрузок

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Игроки московского ЦСКА на старте сезона Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) еще не вышли из-под физических нагрузок, которые были на сборах. Об этом на пресс-конференции рассказал главный тренер армейцев Игорь Никитин.

Во вторник ЦСКА на своем льду переиграл казанский "Ак Барс" со счетом 3:2 в матче регулярного чемпионата КХЛ, проигрывая по ходу встречи со счетом 1:2 и забросив две шайбы в третьем периоде. В стартовом матче сезона армейцы уступили омскому "Авангарду" (1:3).

"Второй период провели активно, единственное, пропускали контратаки. Потом дождались своего шанса, большинство сработало. За три дня команда не может выйти из-под нагрузок, работы много. Плюс впереди весь сезон, команда набирает форму", - сказал Никитин.

По ходу матча хоккеисты "Ак Барса" получили семь двухминутных удалений, а игроки ЦСКА - три. Все шайбы армейцы забросили, играя в большинстве.

"Не очень хорошо сыграли второй период, он нас немножко выхлестнул. Считаю, два периода были равных. Две большие команды играли, хорошая игра, есть какие-то вопросы, будем работать над тем, чтобы уменьшить количество удалений", - отметил главный тренер казанского клуба Дмитрий Квартальнов.

В следующем матче ЦСКА дома встретится с нижнекамским "Нефтехимиком" 6 сентября, а "Ак Барс" днем ранее в гостях сыграет с хельсинкским "Йокеритом".