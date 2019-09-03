Шубенков не намерен досрочно завершать сезон из-за низких результатов на последних стартах

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Чемпион мира и Европы в беге на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков, вернувшийся в спорт после двухмесячного перерыва, связанного с серьезными травмами, не намерен досрочно завершать сезон, несмотря на невысокие результаты на последних двух стартах. Об этом сообщил ТАСС личный тренер спортсмена Сергей Клевцов.

Шубенков 16 июня на этапе Бриллиантовой лиги в Рабате с результатом 13,12 секунды стал победителем забега, на финише которого столкнулся с действующим чемпионом мира Омаром Маклеодом из Ямайки. В результате падения россиянин получил травмы плеча, колена и голеностопного сустава, из-за чего был вынужден пропустить более двух месяцев, в течение которых проходил длительное восстановление. Этап Бриллиантовой лиги, который проходил 24 августа в Париже, стал для Шубенкова первым стартом после возвращения. В столице Франции российский спортсмен занял восьмое место (13,88), 3 сентября на турнире в Загребе он финишировал третьим (13,54).

"Мы сделаем все, что в наших силах, чтобы набрать форму к чемпионату мира, - подчеркнул Клевцов. - Но на все воля божья. Вынужденный длительный перерыв в середине хорошо складывавшегося для Шубенкова сезона пришелся очень некстати и негативно отразился на подготовке к главному старту года. Но досрочно завершать сезон мы не собираемся".

"После предыдущего старта в Париже у меня были мысли сделать перерыв до следующего года, но Сергей принял решение продолжать выступать, и я его поддержал. Работаем дальше", - сказал тренер.

6 сентября Шубенков выступит в финале Бриллиантовой лиги в Брюсселе, 10 сентября - на матчевой встрече Европа - США в Минске. "После Минска мы сделаем короткий сбор в Адлере, после чего отправимся на чемпионат мира в Доху", - продолжил Клевцов.

"Как отреагировал на свое выступление в Хорватии сам Шубенков? Он сказал, что ему не хватает мощи. Это как в машине нажимаешь на педаль газа, а машина не реагирует. Вот такое у него состояние сейчас", - заключил тренер спортсмена.