Бывшая чемпионка UFC Крис Сайборг заключила контракт с организацией Bellator

ТАСС, 3 сентября. Бывшая чемпионка Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полулегком весе бразильянка Кристиана Жустино по прозвищу Сайборг объявила о переходе в организацию Bellator. Об этом 34-летняя спортсменка сообщила в своем Twitter.

Ранее глава UFC Дана Уайт сообщил об отстранении Сайборг и расторжении с ней контракта. Решение Уайта связано с нежеланием бразильянки проводить бой с нынешней чемпионкой UFC в полулегком весе Амандой Нуньес.

"Моя цель - быть единственной женщиной-бойцом, которая имеет четыре разных титула в одном дивизионе. Я знаю, что с вами, ребята, я могу это сделать, и я просто хочу сказать: добро пожаловать в Bellator", - сказала Сайборг.

В профессиональной карьере бразильянка одержала 20 побед (17 досрочно) и потерпела два поражения.