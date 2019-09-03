СБР выразил соболезнования в связи со смертью олимпийского чемпиона Ханевольда

ТАСС, 3 сентября. Союз биатлонистов России (СБР) выразил соболезнования родным и близким трехкратного олимпийского чемпиона норвежца Хальварда Ханевольда. Об этом сообщает пресс-служба СБР.

Ханевольд во вторник был найден мертвым у себя дома. Ему было 49 лет. Причины смерти норвежского биатлониста не уточняются.

"Несколько поколений российских биатлонистов, включая половину членов правления СБР, выходило на старт с прославленным и колоритным норвежцем, чья спортивная карьера в большом биатлоне длилась без малого 20 лет, а на ветеранские старты он и вовсе выходил до самой смерти. Большой друг России, Хальвард, не раздумывая соглашался принимать участие во всех проектах, какие только предпринимал СБР. По завершении спортивной карьеры Ханеволд не оставил биатлон - весной 2018 года он был в Тюмени уже в качестве телекомментатора", - говорится в сообщении.

"Союз биатлонистов России, вся российская биатлонная семья выражает глубокие соболезнования родным и близким выдающегося спортсмена и скорбит о его преждевременной смерти вместе с миллионами российских болельщиков", - сказано в заявлении СБР.

Ханевольд начал карьеру в 15 лет. Олимпийские золотые медали он завоевал в 1998, 2002 и 2010 годах. На его счету также две серебряные и бронзовая олимпийские награды. Пять раз он побеждал на чемпионатах мира.