Командный чемпионат России по легкой атлетике стартует в Сочи

ТАСС, 4 сентября. Сочи примет командный чемпионат России по легкой атлетике, который стартует 4 сентября. Спортсмены будут иметь последнюю возможность выполнить квалификационные нормативы для участия в стартующем в конце месяца мировом первенстве в Дохе (Катар).

На данный момент отборочные требования выполнили 53 российских легкоатлета, из которых 21 имеет нейтральный статус. Он необходим для участия в международных стартах на период отстранения Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). Срок сдачи квалификационных нормативов истекает в ночь на 7 сентября.

На командном чемпионате России в Сочи выступят многие ведущие легкоатлеты страны. В их числе значатся бронзовый призер чемпионата Европы в эстафете 4х100 м Кристина Сивкова, лидер мирового сезона в прыжках в высоту Михаил Акименко, многократная чемпионка России в беге на дистанциях 800 м и 1500 м Александра Гуляева, победитель молодежного первенства Европы 2013 года в беге на 400 м с барьерами Вера Рудакова, триумфатор юниорского чемпионата Европы в беге на 400 м Полина Миллер.

Также можно выделить обладателя серебряной награды чемпионата мира 2017 года в метании молота Валерия Пронкина, серебряного призера Кубка Европы - 2019 Максима Афонина (толкание ядра), бронзового призера того же турнира Евгения Коротовского (метание молота) и победителя прошлогоднего розыгрыша Кубка Европы Александра Лесного (толкание ядра).

Из-за травм не смогут выступить в Сочи победительница зимнего чемпионата мира 2014 года в тройном прыжке Екатерина Конева, олимпийская чемпионка 2012 года в прыжках в высоту Анна Чичерова и серебряный призер Европейских игр 2019 года в метании копья Екатерина Старыгина.

ВФЛА после окончания летнего чемпионата России в Чебоксарах отправила письмо в Международную ассоциацию легкоатлетических федераций (IAAF) с просьбой ускорить рассмотрение заявок, которые были поданы спортсменами, претендующими на участие в мировом первенстве, на получение нейтрального статуса. Чемпионат мира в Дохе пройдет с 27 сентября по 6 октября.