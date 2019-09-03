Эксперт: теннисист Медведев может выиграть US Open

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Российский теннисист Даниил Медведев, который вышел в полуфинал Открытого чемпионата США, способен выиграть турнир. Такое мнение ТАСС в среду высказал заслуженный тренер России Владимир Камельзон.

Во вторник 23-летний Медведев в 1/4 финала обыграл швейцарца Стэна Вавринку со счетом 7:6 (8:6), 6:3, 3:6, 6:1. В полуфинале пятый сеяный турнира сыграет с победителем встречи между швейцарцем Роджером Федерером (3) и болгарином Григором Димитровым.

"Это величайшее достижение, не важно, как Медведев сыграет уже в полуфинале или финале, хотя я считаю, что он выиграет Открытый чемпионат США. То, что он сделал, это очень круто для молодого игрока, это уникальная победа, противник был достаточно серьезный, но Даниил матч провел гораздо лучше, чем Вавринка. Когда Медведев выиграл тай-брейк в первом сете, то показал, что он - первая ракетка мира, и я считаю, что он действительно займет это место, то, что есть у него, нет ни у кого - он очень самобытен, большая часть мячей у него летит быстрей, чем у остальных. Если сила Надаля в том, что он перекручивает мяч левой рукой, то Медведев создает абсолютно сумасшедшую скорость", - отметил Камельзон.

Медведев стал первым российским теннисистом с 2010 года, кто сумел выйти в полуфинал турнира серии Большого шлема, тогда до полуфинала Открытого чемпионата США дошел Михаил Южный. Также он стал самым молодым полуфиналистом Открытого чемпионата США с 2010 года, когда серб Новак Джокович дошел до финала.

"Медведев гениален в простоте, это уникально умный человек, я смотрю на его и игру и вижу, что у него есть мысль во всем, что происходит на корте. В розыгрыше у него светится мысль, он знает, что делает, вот его расчет проигранного третьего сета, когда он отдыхал, а в четвертом сете взял соперника голыми руками. Стэн сделал все, что мог, играл порой здорово, находил какие-то решения, у него отличная физическая подготовка. Но на сегодня такая подготовка возрастного игрока - это добыча для этой молодежи, которая увеличивает скорость в два раза", - добавил специалист.

"Медведев до полуфинала провел на корте 33 часа игрового времени, в беготне, на жестком покрытии, не знаю, как его ноги держат. Тут нужно иметь врожденную гениальность. Он ни на кого не похож, даже внешне, но его игра построена на харизме собственной личности. Это определяется и в отношении с судьями, и в отношении с публикой, которая все время работает против него", - заключил собеседник агентства.