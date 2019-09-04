Гениален в простоте. Теннисист Медведев вышел в полуфинал US Open

ТАСС, 4 сентября. Российский теннисист Даниил Медведев обыграл швейцарца Стэна Вавринку в четвертьфинальном матче Открытого чемпионата США (US Open). Выход в полуфинал стал для 23-летнего спортсмена самым высоким достижением в карьере на турнирах серии Большого шлема.
Встреча, которая прошла во вторник в Нью-Йорке, завершилась победой Медведева со счетом 7:6 (8:6), 6:3, 3:6, 6:1. Она продолжалась 2 часа 33 минуты. Медведев - первый российский теннисист с 2010 года, который смог выйти в полуфинал турнира серии Большого шлема, тогда до аналогичной стадии US Open добрался Михаил Южный. Также спортсмен стал самым молодым полуфиналистом Открытого чемпионата США, в 2010 году 23-летний серб Новак Джокович вышел в финал и в четырех сетах уступил испанцу Рафаэлю Надалю.
Несмотря на итоговый счет, встреча с Вавринкой не стала легкой прогулкой для россиянина. Во время игры можно было заметить тейпы на руке и ногах спортсмена. После завершения матча Медведев рассказал, что из-за сильного дискомфорта в области бедра он принял обезболивающее. Теннисист не хотел сниматься с турнира.
"У меня вновь очень болело бедро, и я думал, что не смогу продолжать. Перед матчем самочувствие было великолепным, тейпы использовал, чтобы поддержать себя. Однако в первом сете, когда начались проблемы с бедром, я уже принял болеутоляющее, которое подействовало под конец партии. Не знаю, как буду чувствовать себя завтра, но постараюсь максимально выложиться [в полуфинале]", - сказал Медведев.
Заслуженный тренер России Владимир Камельзон в беседе с корреспондентом ТАСС отметил невероятную выносливость молодого теннисиста и его уникальный стиль игры. "Медведев до полуфинала провел на корте 33 часа игрового времени - в беготне, на жестком покрытии. Не знаю, как его ноги держат, тут нужно иметь врожденную гениальность, уникальная победа, ведь противник был достаточно серьезный, но Даниил матч провел гораздо лучше, чем Вавринка. Медведев гениален в простоте, это уникально умный человек, я смотрю на его и игру и вижу, что у него есть мысль во всем, он знает, что делает", - сказал Камельзон.
Харизма и хулиганство
У российского теннисиста сложились непростые отношения с американской публикой. В первый раз трибуны освистали его во время матча третьего круга против испанца Фелисиано Лопеса (7:6, 4:6, 7:6, 6:4). Тогда Медведев получил предупреждение за неспортивное поведение. После этого россиянин кинул свою ракетку в сторону судьи, чем вызвал неодобрение трибун.
Однако Медведев не остановился и ответил зрителям жестом - он приложил средний палец к виску, демонстрируя свое отношение к происходящему. После победы над испанцем теннисист не забыл поблагодарить всех, кто болел против него и подчеркнул, что именно неодобрительный гул с трибун придал ему сил и зарядил энергией. За такое поведение россиянину пришлось заплатить $9 тыс. - на $5 тыс. его оштрафовали за выхваченное и выброшенное полотенце, еще на $4 тыс. - за непристойный жест, который судьей замечен не был, но попал в трансляцию.
В матче четвертого круга Медведев обошелся без швыряния предметов и неприличных жестов. Однако после победы над немцем Домиником Кёпфером (3:6, 6:3, 6:2, 7:6) он станцевал от радости, чем, кажется, разозлил американскую публику еще сильнее. Сарказмом и поведением российского спортсмена восхитилась первая ракетка мира японка Наоми Осака. Она назвала свист в адрес теннисиста смешным и непонятным.
Сотрудники пресс-службы турнира не могли пропустить яркое противостояние Медведева и зрителей. После завершения четвертьфинального матча у россиянина спросили, что он думает о местных болельщиках. Медведев сравнил свои отношения со зрителями с электричеством, но после этого извинился и поблагодарил за поддержку. В этот раз он обошлось без сарказма.
"Медведев ни на кого не похож, даже внешне, его игра построена на харизме собственной личности. Это отражается также во взаимоотношениях с судьями и публикой, которая все время работает против него. Если [Карен] Хачанов умеет взаимодействовать со зрителями и перетягивает их поддержку на себя, то Медведев устроил диалог с трибунами", - отметил Камельзон.
В полуфинале россиянин, имеющий пятый номер посева, сыграет с победителем встречи между швейцарцем Роджером Федерером (3) и болгарином Григором Димитровым. Стоит отметить, что Медведев обеспечил себе участие на Итоговом турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Он стал четвертым игроком в сезоне, которому удалось это сделать, ранее подобного добились Джокович, Надаль и Федерера. Последний раз россияне участвовали в Итоговом турнире ATP в 2009 году, тогда Николай Давыденко, посеянный под шестым номером, одержал победу, обыграв в финале аргентинца Хуана Мартина дель Потро.