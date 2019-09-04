Гениален в простоте. Теннисист Медведев вышел в полуфинал US Open

Встреча, которая прошла во вторник в Нью-Йорке, завершилась победой Медведева со счетом 7:6 (8:6), 6:3, 3:6, 6:1. Она продолжалась 2 часа 33 минуты. Медведев - первый российский теннисист с 2010 года, который смог выйти в полуфинал турнира серии Большого шлема, тогда до аналогичной стадии US Open добрался Михаил Южный. Также спортсмен стал самым молодым полуфиналистом Открытого чемпионата США, в 2010 году 23-летний серб Новак Джокович вышел в финал и в четырех сетах уступил испанцу Рафаэлю Надалю.

Несмотря на итоговый счет, встреча с Вавринкой не стала легкой прогулкой для россиянина. Во время игры можно было заметить тейпы на руке и ногах спортсмена. После завершения матча Медведев рассказал, что из-за сильного дискомфорта в области бедра он принял обезболивающее. Теннисист не хотел сниматься с турнира.

"У меня вновь очень болело бедро, и я думал, что не смогу продолжать. Перед матчем самочувствие было великолепным, тейпы использовал, чтобы поддержать себя. Однако в первом сете, когда начались проблемы с бедром, я уже принял болеутоляющее, которое подействовало под конец партии. Не знаю, как буду чувствовать себя завтра, но постараюсь максимально выложиться [в полуфинале]", - сказал Медведев.

Заслуженный тренер России Владимир Камельзон в беседе с корреспондентом ТАСС отметил невероятную выносливость молодого теннисиста и его уникальный стиль игры. "Медведев до полуфинала провел на корте 33 часа игрового времени - в беготне, на жестком покрытии. Не знаю, как его ноги держат, тут нужно иметь врожденную гениальность, уникальная победа, ведь противник был достаточно серьезный, но Даниил матч провел гораздо лучше, чем Вавринка. Медведев гениален в простоте, это уникально умный человек, я смотрю на его и игру и вижу, что у него есть мысль во всем, он знает, что делает", - сказал Камельзон.

Харизма и хулиганство

У российского теннисиста сложились непростые отношения с американской публикой. В первый раз трибуны освистали его во время матча третьего круга против испанца Фелисиано Лопеса (7:6, 4:6, 7:6, 6:4). Тогда Медведев получил предупреждение за неспортивное поведение. После этого россиянин кинул свою ракетку в сторону судьи, чем вызвал неодобрение трибун.