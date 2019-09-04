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Левитин: доступность спортивных объектов для граждан РФ является важной темой

Помощник президента также отметил, что в стране большое внимание уделяется физической культуре и спорту
Помощник президента РФ Игорь Левитин Гавриил Григоров/фотохост-агентство ТАСС
Описание
Помощник президента РФ Игорь Левитин
© Гавриил Григоров/фотохост-агентство ТАСС

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Доступность спортивных объектов для всех жителей России является важной темой для государства. Об этом заявил помощник президента Игорь Левитин на панельной сессии "Олимпизм и Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР): взаимное влияние" в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).

"АТР - это олимпийский регион, к которому будет приковано внимание в 2020 и 2022 году. В России физической культуре и спорту уделяется большое внимание, лично президент возглавляет совет по спорту. Не уверен, что во многих государствах это есть. Данной теме уделяется важное значение, президентом принято решение, чтобы минимум 55% населения имело доступ к спортивным объектам - это около 80 млн человек, сейчас же, к сожалению, не все имеют возможность заниматься спортом", - сказал Левитин.

Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке с 4 по 6 сентября. Его организатором выступает фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер, официальное фотохост-агентство и модератор Зоны презентаций инновационных возможностей Дальнего Востока.

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