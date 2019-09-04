Поздняков: российским спортсменам важно выступать на Олимпиаде-2020 под своим флагом

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Спортсменам из России очень важно выступать на Олимпийских играх года в Токио под своим флагом и иметь возможности услышать гимн страны после побед. Об этом заявил глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков на панельной сессии "Олимпизм и Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР): взаимное влияние" в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).

"Приятно и важно, что на Играх в Токио мы будем выступать своей командой. У нас будут свой флаг и возможность услышать гимн, когда спортсмены начнут завоевывать золотые медали, а я в этом уверен. Вектор развития мирового спорта сейчас сменился в сторону Азии и Азиатские игры это доказывают. Уверен, что тенденция сохранится в ближайшее время", - сказал Поздняков.

Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке с 4 по 6 сентября. Его организатором выступает фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер, официальное фотохост-агентство и модератор Зоны презентаций инновационных возможностей Дальнего Востока.