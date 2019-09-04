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Летние паралимпийские виды спорта

Мурофуси: Паралимпийские и Олимпийские игры важны для Токио в равной степени

Паралимпиада пройдет в Японии с 25 августа по 6 сентября, Олимпиада - с 24 июля по 9 августа
Спортивный директор Токио-2020 Кодзи Мурофуси AP Photo/Eugene Hoshiko
Описание
Спортивный директор Токио-2020 Кодзи Мурофуси
© AP Photo/Eugene Hoshiko

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Паралимпийские игры в той же степени важны для Токио, что и Олимпиада, к их проведению уже почти все готово. Об этом на панельной сессии "Олимпизм и Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР): взаимное влияние" в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) заявил спортивный директор Токио-2020 Кодзи Мурофуси.

Олимпийские игры 2020 года пройдут в Токио с 24 июля по 9 августа. Паралимпийские игры начнутся 25 августа, а завершатся 6 сентября.

"Можем заявить, что мы уже почти полностью готовы к Паралимпиаде. Практически вся инфраструктура города и объекты доступны для людей с ограниченными возможностями, на 95%. Для нас Паралимпийские игры так же важны, как и Олимпийские. Хотим пригласить как можно больше наших друзей из России, Китая и Кореи на Игры", - сказал Мурофуси.

Мурофуси также отметил, что во время Олимпиады для прохода журналистов на арены будет работать система распознавания лиц. При этом активно будут использоваться роботы, которые помогут гостям Игр.

Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке с 4 по 6 сентября. Его организатором выступает фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер, официальное фотохост-агентство и модератор Зоны презентаций инновационных возможностей Дальнего Востока.

Теги
Летние паралимпийские виды спорта
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