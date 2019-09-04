Оргкомитет: более половины построенных к ОИ-2020 объектов будут использоваться после Игр

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Японские власти рассчитывают, что после Олимпийских игр 2020 года в Токио более половины построенных объектов продолжат использоваться по своему назначению. Об этом заявил в среду на панельной сессии "Олимпизм и Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР): взаимное влияние" в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) спортивный директор Оргкомитета "Токио-2020" Кодзи Мурофуси.

"Стройка идет по плану, в ноябре мы должны завершить строительство главного стадиона в Токио. Всего у нас 43 площадки, 60% - это постоянные комплексы, которые будут использоваться после Игр. Довольно большие инвестиции сейчас реализуются в этом проекте, и хотелось бы, чтобы максимальное число объектов мы могли бы использовать после Олимпиады", - сказал он.

Большинство спортивных объектов будут сконцентрированы в портовой части Токио, в том числе на насыпных островах в заливе. Еще 17 площадок находятся за пределами столицы. К примеру, футбольный турнир частично пройдет на стадионах в северо-восточной части основного острова Хонсю и в Саппоро на северном острове Хоккайдо, а матчи по бейсболу и софтболу состоятся на арене в префектуре Фукусима.

Олимпиада в Токио пройдет с 24 июля по 9 августа, Паралимпиада продлится с 25 августа по 6 сентября. Программа Олимпиады включает в себя 33 вида спорта, впервые будут представлены карате, серфинг, скалолазание и скейтбординг. Церемония открытия пройдет 24 июля, за два дня до этого начнутся соревнования по женскому футболу и софтболу. Первый комплект медалей будет разыгран 25 июля среди женщин в стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров.