Китай изучает опыт Сочи при подготовке к Олимпиаде 2022 года

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Китай изучает опыт Сочи, Пхёнчхана и Токио для подготовки к зимним Олимпийским играм 2022 года. Об этом в среду на Восточном экономическом форуме рассказала ТАСС вице-президент Олимпийского комитета Китая Ли Линвэй.

"Пекин уже принимал Олимпиаду в 2008 году, но это были летние игры, а для зимних у нас недостаточно опыта. И речь не только о подготовке, но и об участии. По этой причине мы изучили много информации об Олимпийских играх в Сочи и Пхёнчхане. В то же время мы также внимательно следим за тем, как ведет подготовку к играм 2020 года Токио", - сказала она.

"Что же касается участия, то, как известно, некоторые виды спорта, я имею в виду зимние, до недавнего времени не практиковались в Китае. По этой причине нам приходится учиться. Могу сказать, что некоторые национальные команды мы создали уже после того, как выиграли право на проведение Олимпиады 2022 года", - указала вице-президент олимпийского комитета.

"Ввиду этого наши команды молоды, особенно если сравнивать их, скажем, с Россией. Взять, к примеру, лыжи: здесь нам есть чему поучиться как в проведении таких соревнований, так и в подготовке судей, технического персонала и так далее. Поэтому мы учимся, и мне отрадно это признавать", - подчеркнула Ли Линвэй.

"ВЭФ является хорошей платформой для сотрудничества. Для нас это удобная площадка для обмена опытом. Нам удалось установить контакты со многими коллегами, и мы надеемся продолжить это сотрудничество в будущем", - резюмировала она.

XXIV зимние Олимпийские игры пройдут в КНР с 4 по 20 февраля 2022 года. Столицей проведения соревнований назван Пекин - он станет первым городом, принимавшим и летние - в 2008 году - и зимние Игры. Спортивные объекты Олимпиады расположились в трех населенных пунктах - китайской столице, городе Чжанцзякоу (провинция Хэбэй, Северный Китай) и уезде Яньцин, расположенном к северу от Пекина.