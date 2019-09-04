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ВЭФ-2019

Поздняков: российская сборная может выиграть 40-50 медалей на Олимпиаде-2020

Глава ОКР также заявил, что рассчитывает на участие около 300 спортсменов в составе национальной команды
Президент ОКР Станислав Поздняков Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Президент ОКР Станислав Поздняков
© Станислав Красильников/ТАСС

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Члены сборной России могут претендовать на 40-50 медалей на Олимпийских играх 2020 года в Токио, соревнуясь в 20 видах спорта. Об этом заявил глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков в интервью телеканалу "Россия 24".

"На сегодняшний момент можно сказать о том, что ориентиром для нас будет служить результат в 40-50 медалей разного достоинства. Это та цифра, которую мы можем достичь", - сказал Поздняков.

Глава ОКР подчеркнул, что на данном этапе подготовительного цикла тяжело говорить о составе сборной и оценивать возможные результаты олимпийцев, так как квалификация на Игры закончится в апреле следующего года. "Мы думаем, что около 300 человек будут представлять российскую олимпийскую команду. В 20 видах спорта попытаемся завоевать лицензии для участия", - поделился Поздняков.

Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке с 4 по 6 сентября. Его организатором выступает фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер, официальное фотохост-агентство и модератор Зоны презентаций инновационных возможностей Дальнего Востока.

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ВЭФ-2019
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