Представители УЕФА обсудят с властями Петербурга ход подготовки к ЧЕ-2020

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Представители Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в рамках инспекционного визита обсудят с властями Санкт-Петербурга ход подготовки к чемпионату Европы 2020 года. Об этом ТАСС в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ) сообщил генеральный директор оргкомитета российской части турнира Алексей Сорокин.

Четвертый инспекционный визит УЕФА в Петербург пройдет с 9 по 12 сентября. Основной его целью будет обсуждение операционной деятельности стадиона "Санкт-Петербург" и объектов чемпионата Европы во время турнира.

"Приедут Андреас Шар и Гийом Пуассон - два заместителя Мартина Каллена (исполнительный директор УЕФА - прим. ТАСС). Один отвечает за все активности на стадионе, а другой - за все несоревновательные: город, транспорт, фан-зона, - рассказал Сорокин. - Также будет около 80 экспертов. В городе, на стадионе будут работать отдельные экспертные группы, также запланирована встреча с руководством города".

Чемпионат Европы в честь 60-летнего юбилея турнира пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 европейских городах, Санкт-Петербург примет три матча группового этапа и четвертьфинал.

Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке с 4 по 6 сентября. Его организатором выступает фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер, официальное фотохост-агентство и модератор Зоны презентаций инновационных возможностей Дальнего Востока.