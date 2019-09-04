Волейбольный клуб "Кузбасс" объявил об уходе Саммельвуо с поста главного тренера команды

ТАСС, 4 сентября. Финский специалист Туомас Саммельвуо покинул пост главного тренера кемеровского волейбольного клуба "Кузбасс". Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Саммельвуо возглавлял "Кузбасс" с 2016 года. Контракт с 43-летним специалистом был рассчитан до конца сезона-2021/22. Соглашение расторгнуто по инициативе финского тренера.

"Волейбольной клуб "Кузбасс" благодарит Туомаса Саммелвуо за работу и желает успехов на посту главного тренера сборной России", - говорится в заявлении пресс-службы.

Под руководством Саммельвуо команда впервые в истории стала чемпионом России (сезон-2018/19), завоевала серебряные медали Кубка России (2017), а также дебютировала в Кубке Европейской конфедерации волейбола (EKB), где дошла до стадии полуфинала в сезоне-2018/19.

С марта 2019 года Саммельвуо возглавляет сборную России. Национальная команда под руководством финского специалиста стала победителем Лиги наций, а также отобралась на Олимпийские игры 2020 года.