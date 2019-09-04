Федерер заявил, что разочарован поражением от Димитрова на US Open

ТАСС, 4 сентября. Швейцарский теннисист Роджер Федерер разочарован поражением от болгарина Григора Димитрова в четвертьфинале Открытого чемпионата США (US Open), поскольку считает, что хорошо выступал на турнире. Комментарий 38-летнего швейцарца приводит "Газета.Ru" со ссылкой на издание Metro.

28-летний Димитров оказался сильнее Федерера, посеянного на турнире под третьим номером, со счетом 3:6, 6:4, 3:6, 6:4, 6:2. В полуфинале Димитров сыграет с россиянином Даниилом Медведевым (5), встреча пройдет 6 сентября.

"Я разочарован, что турнир для меня закончился, потому что мне казалось, что после двух первых матчей я играл очень хорошо. Но нужно принять поражение, это часть игры. Теперь с радостью проведу время с семьей, все нормально", - сказал швейцарец.

Федерер является пятикратным победителем Открытого чемпионата США (2004-2008), шестикратным победителем Открытого чемпионата Австралии (2004, 2006-2007, 2010, 2017, 2019), восьмикратным победителем Уимблдона (2003-2007, 2009, 2012, 2017), а также победителем Открытого чемпионата Франции (2009). В рейтинге ATP он занимает третье место, в его активе 102 титула ATP.

Открытый чемпионат США проводится с 1881 года, он является четвертым и заключительным в сезоне турниром серии Большого шлема. В этом году призовой фонд составляет $57 млн. Соревнования завершатся 8 сентября. В прошлом году победу на турнире одержал Джокович.