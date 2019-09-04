Чемпиону UFC Нурмагомедову необходимо сбросить 6 кг до взвешивания перед боем с Порье

АБУ-ДАБИ, 4 сентября. /ТАСС/. Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов должен сбросить 6 кг до официальной церемонии взвешивания перед боем с американцем Дастином Порье. Об этом ТАСС сообщили в команде россиянина.

Официальная процедура взвешивания состоится в пятницу. Вес спортсменов не должен превышать 70 кг.

"Хабиб показал вчера вечером вес 76 кг. Осталось четыре тренировки, на каждой из них уберется по 1,5 кг", - сказал собеседник агентства.

Бой Нурмагомедов - Порье пройдет 7 сентября в Абу-Даби.