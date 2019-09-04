Сумоисты сборной России победили команду Японии в матчевой встрече на ВЭФ

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Сборная России по сумо одержала победу над командой Японии со счетом 5:2 в матчевой встрече в рамках Восточного экономического форума.

Встреча прошла в Российско-японском доме сумо, работающем на "Улице Дальнего Востока". Сборные России и Японии были составлены из четырех спортсменов и трех спортсменок. В состав сборной России, в частности, входили чемпион мира и трехкратный чемпион Европы в весе до 115 кг Ацамаз Казиев и серебряный призер чемпионата Европы 2019 года в абсолютной категории Заур Караев, японскую команду, в частности, представляли чемпионы страны 2019 года Кодзи Осанай (до 115 кг) и Атсуши Игараши (свыше 115 кг).

В торжественной церемонии открытия матча приняли участие чрезвычайный и полномочный посол Японии в России Тоёхиса Кодзуки, президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков, президент Олимпийского комитета Японии Ясухиро Ямасита, трехкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Александр Карелин, заместитель генерального директора Международного олимпийского комитета (МОК) Пере Миро, члены МОК - президент Олимпийского комитета Южной Кореи Ли Ки Хын и вице-президент Олимпийского комитета Китая Ли Линвэй.

Российско-японский дом сумо продолжит работу и в оставшиеся дни ВЭФ.

Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке с 4 по 6 сентября. Его организатором выступает фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер, официальное фотохост-агентство и модератор Зоны презентаций инновационных возможностей Дальнего Востока.