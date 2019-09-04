Ростов-на-Дону примет ЧЕ-2023 по академической гребле среди спортсменов до 23 лет

ТАСС, 4 сентября. Чемпионат Европы по академической гребле 2023 года среди спортсменов до 23 лет пройдет в Ростове-на-Дону. Об этом сообщила пресс-служба Международной федерации гребного спорта.

Решение было принято на внеочередной генеральной ассамблее Европейской конфедерации гребного спорта. Европейское первенство 2022 года пройдет в Хазевинкеле (Бельгия), 2024-го - в Дуйсбурге (Германия).

В рамках заседания было принято решение, что взрослый чемпионат Европы по академической гребле 2021 года пройдет в Варезе (Италия), 2022-го - в Мюнхене, 2023-го - в Бледе (Словения).

Чемпионат Европы среди юниоров 2021 года пройдет в Мюнхене, 2022-го - в Сабаудии (Италия), 2023-го - в Брив-ла-Гайарде (Франция), 2024-го - в Минске.