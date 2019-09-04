Нурмагомедов в Абу-Даби находится под усиленной охраной перед боем с Порье

АБУ-ДАБИ, 4 сентября. /ТАСС/. Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов в Абу-Даби находится под усиленной охраной в преддверии поединка против американца Дастина Порье. Об этом ТАСС сообщили в команде россиянина.

Бой Нурмагомедов - Порье пройдет 7 сентября в Абу-Даби.

"Хабиб живет на закрытой территории, которая охраняется, в том числе вооруженными людьми. Никакой опасности нет, это просто необходимо для безопасности и спокойной подготовки к бою", - сказал собеседник агентства.

Россиянин завоевал чемпионский пояс в апреле 2018 года в поединке с американцем Элом Яквинтой и с тех пор удерживает его, проведя одну успешную защиту (победа над ирландцем Конором Макгрегором в октябре того же года). Всего в активе 30-летнего Нурмагомедова 27 побед и ни одного поражения.