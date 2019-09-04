ВФЛА отчиталась перед IAAF о приведении своей деятельности в соответствие с кодексом WADA

ТАСС, 4 сентября. Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) направила в Международную ассоциацию легкоатлетических федераций (IAAF) информационную справку о реализации мер по приведению деятельности организации в соответствие со

Всемирным антидопинговым кодексом, который принят Всемирным антидопинговым агентством (WADA). Об этом в среду сообщила пресс-служба ВФЛА.

Договоренность о необходимости создания данного документа была принята 16 августа в Осло на встрече президента ВФЛА Дмитрия Шляхтина с членами рабочей группы IAAF.

В документе содержится отчет о работе ВФЛА с января 2016 года по настоящее время. Отмечается, что IAAF отправила данный документ национальным федерациям легкой атлетики - членам IAAF в преддверии конгресса ассоциации, который пройдет с 25 по 26 сентябре в Дохе (Катар).