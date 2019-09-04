Стали известны цены на пакеты билетов на матчи "Локомотива" в Лиге чемпионов

ТАСС, 4 сентября. Стоимость пакетов билетов на домашние матчи московского "Локомотива" на групповом этапе Лиги чемпионов по футболу составит от 2,9 до 65 тыс. рублей. Об этом в среду сообщила пресс-служба команды.

В рамках группы D "Локомотив" сыграет с испанским "Атлетико" (встреча в Москве пройдет 1 октября), итальянским "Ювентусом" (6 ноября) и немецким "Байером" (26 ноября).

Самый дешевый пакет будет стоить 2900 рублей - на верхние южные и северные трибуны. Билеты VIP-категории обойдутся в 35 тыс. рублей, категории "Северный экспресс" и Diamond - в 50 тыс. и 65 тыс. соответственно.

Владельцы абонементов смогут купить пакет билетов для друга со скидкой 30%. В связи с повышенным спросом каждый владелец абонементов сможет приобрести только два пакета. 9 сентября откроется продажа билетов для владельцев клубных карт, они получат скидку в 10% (также два пакета). 16 сентября пакеты поступят в свободную продажу (не более двух в одни руки).