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Зимние олимпийские виды спорта

IBU выразил соболезнования в связи со смертью олимпийского чемпиона Ханевольда

Бывший биатлонист во вторник был найден мертвым у себя дома

ТАСС, 4 сентября. Международный союз биатлонистов (IBU) выразил соболезнования родным и близким трехкратного олимпийского чемпиона норвежца Хальварда Ханевольда. Об этом в среду сообщила пресс-служба IBU.

Ханевольд во вторник был найден мертвым у себя дома. Ему было 49 лет. Причины смерти норвежского биатлониста не уточняются.

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"Мы очень опечалены смертью Хальварда Ханевольда, олимпийской легенды биатлона, которая ушла слишком рано. Он воплотил в себе лучшие качества биатлона. Для олимпийского чемпиона с тремя золотыми, двумя серебряными и бронзовой медалями он был скромным, всегда любопытным и вдумчивым, но прежде всего дружелюбным, он всегда находил повод для улыбки и повод для смеха. Мы будем скучать по его дружбе, щедрости, остроумию и вездесущей улыбке, которая никогда не будет забыта, мы думаем о семье и друзьях Хальварда в это трудное время", - сказал президент IBU Олле Далин.

"IBU выражает искренние соболезнования жене и детям Хальварда Ханевольда, его коллегам в Норвежской вещательной корпорации и всем его товарищам по команде и сподвижникам в Норвежской федерации биатлона", - говорится в сообщении.

Ханевольд начал карьеру в 15 лет. Олимпийские золотые медали он завоевал в 1998, 2002 и 2010 годах. На его счету также две серебряные и бронзовая олимпийские награды. Пять раз он побеждал на чемпионатах мира.

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Зимние олимпийские виды спорта
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