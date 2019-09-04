IBU выразил соболезнования в связи со смертью олимпийского чемпиона Ханевольда

Ханевольд во вторник был найден мертвым у себя дома. Ему было 49 лет. Причины смерти норвежского биатлониста не уточняются.

"Мы очень опечалены смертью Хальварда Ханевольда, олимпийской легенды биатлона, которая ушла слишком рано. Он воплотил в себе лучшие качества биатлона. Для олимпийского чемпиона с тремя золотыми, двумя серебряными и бронзовой медалями он был скромным, всегда любопытным и вдумчивым, но прежде всего дружелюбным, он всегда находил повод для улыбки и повод для смеха. Мы будем скучать по его дружбе, щедрости, остроумию и вездесущей улыбке, которая никогда не будет забыта, мы думаем о семье и друзьях Хальварда в это трудное время", - сказал президент IBU Олле Далин.

"IBU выражает искренние соболезнования жене и детям Хальварда Ханевольда, его коллегам в Норвежской вещательной корпорации и всем его товарищам по команде и сподвижникам в Норвежской федерации биатлона", - говорится в сообщении.

Ханевольд начал карьеру в 15 лет. Олимпийские золотые медали он завоевал в 1998, 2002 и 2010 годах. На его счету также две серебряные и бронзовая олимпийские награды. Пять раз он побеждал на чемпионатах мира.