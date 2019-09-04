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Зимние олимпийские виды спорта

Горшков призвал не судить строго контрольные прокаты фигуристов сборной России в Москве

Прокаты пройдут 7 и 8 сентября на Малой спортивной арене "Лужники"
Президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков Михаил Метцель/ТАСС
Описание
Президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков
© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков призвал не судить строго выступления членов сборной страны во время контрольных прокатов их новых соревновательных программ. О предстоящих стартах он рассказал в среду во время пресс-конференции, посвященной Дню города в "Лужниках".

Контрольные прокаты лучших российских фигуристов пройдут 7 и 8 сентября на Малой спортивной арене "Лужники".

"Почему прокаты проходят так рано? Для того, чтобы у спортсменов осталось время до начала основного соревновательного периода внести коррективы, что-то исправить. 7 и 8 числа спортсмены покажут еще не обкатанные программы, плюс они будут волноваться. Поэтому прошу не судить их строго, главное для них сейчас - поддержка, поскольку им надо готовиться к новому сезону", - сказал Горшков.

В контрольных прокатах, в частности, должна будет выступить олимпийская чемпионка Алина Загитова и двукратная чемпионка мира, серебряный призер Игр Евгения Медведева.

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