Горшков призвал не судить строго контрольные прокаты фигуристов сборной России в Москве

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков призвал не судить строго выступления членов сборной страны во время контрольных прокатов их новых соревновательных программ. О предстоящих стартах он рассказал в среду во время пресс-конференции, посвященной Дню города в "Лужниках".

Контрольные прокаты лучших российских фигуристов пройдут 7 и 8 сентября на Малой спортивной арене "Лужники".

"Почему прокаты проходят так рано? Для того, чтобы у спортсменов осталось время до начала основного соревновательного периода внести коррективы, что-то исправить. 7 и 8 числа спортсмены покажут еще не обкатанные программы, плюс они будут волноваться. Поэтому прошу не судить их строго, главное для них сейчас - поддержка, поскольку им надо готовиться к новому сезону", - сказал Горшков.

В контрольных прокатах, в частности, должна будет выступить олимпийская чемпионка Алина Загитова и двукратная чемпионка мира, серебряный призер Игр Евгения Медведева.