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Летние неолимпийские виды спорта

Федерация регби России заключила партнерский контракт с букмекерской компанией

Соглашение рассчитано на 5,5 лет и направлено на развитие регби в стране

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Федерация регби России (ФРР) в среду подписала партнерский контракт с букмекерской компанией "Лига ставок".

Соглашение рассчитано на 5,5 лет. Оно направлено на развитие и популяризацию регби в стране. В рамках соглашения компания станет генеральным спонсором ФРР.

"Очень благодарен компании "Лига ставок". Мы уже провели несколько проектов вместе. Сегодня действительно хороший день для регби", - сказал журналистам генеральный директор и председатель правления Федерации регби России Станислав Дружинин.

Как ранее рассказывал Дружинин, сумма контракта с букмекерской компанией составит 500 млн рублей.

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