Чайковская: Россия к Олимпиаде 2022 года должна вернуть золото в танцах на льду

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Федерация фигурного катания на коньках России нацелена на то, чтобы на Олимпийских играх 2022 года российская пара вновь была в числе претендентов на золотую медаль. Об этом в среду на пресс-конференции заявила председатель тренерского совета федерации Елена Чайковская.

7 и 8 сентября лучшие российские фигуристы представят соревновательные программы на новый сезон. Контрольные прокаты пройдут в Москве на Малой спортивной арене "Лужники".

"Ждем прозрений от наших танцевальных пар. Мы настроены, чтобы к Олимпийским играм вернуть золотую медаль в нашей исконно русской дисциплине. Будем сейчас следить за танцорами как ни за кем другим", - сказала Чайковская.

Ближайшие зимние Игры пройдут в 2022 году в Пекине. Последний раз олимпийское золото в танцах на льду российская пара завоевала в 2006 году, тогда первое место заняли Татьяна Навка и Роман Костомаров.

Сейчас лидерами российских танцев на льду являются пары Виктория Синицина и Никита Кацалапов, а также Александра Степанова и Иван Букин.