Чайковская: фигуристка Столбова заждалась возобновления соревновательной карьеры

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Фигуристка Ксения Столбова, которая пропустила сезон в связи с решением партнера по спортивной паре завершить карьеру, заждалась возобновления соревновательной практики. Об этом в среду на пресс-конференции заявила председатель тренерского совета Федерации фигурного катания России Елена Чайковская.

Столбова осталась без партнера после прошлогоднего решения Федора Климова завершить спортивную карьеру. Ее новым напарником стал Андрей Новоселов.

"Столбова вернулась в строй, и это очень любопытно, посмотрим за их развитием в этом году. Вернулась мощная спортсменка, которая заждалась стартов. Это было видно по тренировочному сбору в Новогорске", - сказала Чайковская.

Столбовой 27 лет. В паре с Климовым она стала олимпийской чемпионкой Сочи в командном турнире, серебряным призером тех Игр. Новоселов с 2014 по 2018 год представлял Францию, стал чемпионом этой страны.