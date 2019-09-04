FIBA сертифицировала экологический мяч Единой лиги ВТБ, несмотря на сложности

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Международная федерация баскетбола (FIBA) сертифицировала экологический мяч, который будет использоваться в новом сезоне Единой лиги ВТБ, несмотря на сложности. Об этом ТАСС сообщил в кулуарах Восточного экономического форума глава холдинга "Сибур" Дмитрий Конов.

Новый сезон Единой лиги ВТБ стартует 25 сентября. Все матчи будут играться экологичным мячом, который разработан "Сибуром" и компанией Wilson.

"Матчи нового сезона Единой лиги ВТБ будут проводиться экологичным мячом, это история про то, что полимеры перерабатываемы, - сказал Конов. - К сожалению, позиция в обществе зачастую считает полимеры мусором: получил-использовал-выбросил. Когда надо: получил-использовал-дал возможность переработаться и стать чем-то полезным. Единая лига ВТБ проектом "Баскетботл" собирает пластиковые бутылки, мы помогаем администрировать, и собранные бутылки перерабатываются. Внутренний слой мяча - он как раз из переработанных пластиковых бутылок".

"Был длительный процесс сертификации мяча в FIBA, но мы смогли его довести до конца. Именно в этом была сложность, почему подобного не делалось раньше", - добавил Конов.

Для изготовления мяча используется примерно две полуторалитровые пластиковые бутылки.

Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке с 4 по 6 сентября. Его организатором выступает фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер, официальное фотохост-агентство и модератор Зоны презентаций инновационных возможностей Дальнего Востока.