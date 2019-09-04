Футболист Беляев заявил, что готов дебютировать за сборную России в матче с шотландцами

НОВОГОРСК /Московская область/, 4 сентября. /ТАСС/. Защитник Максим Беляев отметил, что готов дебютировать в составе сборной России по футболу в отборочном матче чемпионата Европы 2020 года с командой Шотландии. Об этом Беляев рассказал в среду журналистам.

Встреча между командами Шотландии и России состоится 6 сентября на стадионе "Хэмпден Парк" в Глазго. В среду российские футболисты провели последнюю тренировку на базе в подмосковном Новогорске перед вылетом в Шотландию.

"Сборная Шотландии - британская команда. Как мы все знаем - это жесткий футбол, высокий темп, постоянные фланговые передачи. Примерно к такой манере игры соперника мы готовимся. Ко всему есть противоядие, мы работаем над этим на тренировках, но в первую очередь отталкиваемся от своей игры", - отметил Беляев.

27-летний защитник тульского "Арсенала" на данный момент не провел ни одного матча за сборную России. "Состав мы узнаем только в день матча, сейчас карт раскрывать не будем. Но я готов сыграть", - сказал Беляев.

После четырех матчей сборная России занимает второе место в отборочной группе I, набрав 9 очков. Лидирует команда Бельгии (12 очков), на третьей строчке располагаются казахстанцы (6), далее идут сборные Шотландии (6), Кипра (3) и Сан-Марино (0). Право выступить в финальной части чемпионата Европы получат две лучшие команды группы по итогам отборочного турнира.