Жуков не сомневается в успешном проведении ЧМ по боксу в Екатеринбурге

ТАСС, 4 сентября. Почетный президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков не сомневается в успешной организации мужского чемпионата мира по боксу, который пройдет в Екатеринбурге. Комментарий Жукова приводит пресс-служба Федерации бокса России.

Чемпионат мира по боксу станет 20-м в истории. Турнир пройдет с 7 по 21 сентября.

"Я даже не сомневаюсь, что чемпионат мира пройдет на самом высоком уровне. В Екатеринбурге любят бокс и ждут старта этого турнира. Что касается выступления сборной России, то у нас много хороших боксеров. Желаю успехов нашим ребятам, будем за них переживать", - сказал Жуков.

В состав сборной России вошли Василий Егоров (52 кг), Альберт Батыргазиев (57 кг), Илья Попов (63 кг), Андрей Замковой (69 кг), Глеб Бакши (75 кг), Георгий Кушиташвили (81 кг), Муслим Гаджимагомедов (91 кг) и Максим Бабанин (свыше 91 кг).

Всего в чемпионате мира примут участие 488 спортсменов из 91 страны.