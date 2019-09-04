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ММА

Чемпион UFC Нурмагомедов получит более $6 млн за бой с Порье

Поединок пройдет 7 сентября
Хабиб Нурмагомедов Сергей Карпухин/ТАСС
Описание
Хабиб Нурмагомедов
© Сергей Карпухин/ТАСС

АБУ-ДАБИ /ОАЭ/, 4 сентября. /ТАСС/. Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов заработает более $6 млн за поединок против американца Дастина Порье. Об этом ТАСС в среду заявил тренер и отец спортсмена Абдулманап Нурмагомедов.

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Как ранее сообщал ТАСС, Нурмагомедов получил за предыдущий бой с ирландцем Конором Макгрегором $2 млн в качестве базового гонорара. Большую часть составил процент от платных трансляций и иные выплаты. За бой с Порье Нурмагомедов также получит процент от платных трансляций.

"Он будет в 3-3,5 раза больше, - сказал специалист. - Мы деремся не за мелочь, мы знаем себе цену".

"Это ($2 млн - прим. ТАСС) маловато для нас, потому что мы сейчас лучшие. Мы побили лучших, мы готовы дальше драться с лучшими. И мы популярны, мы это знаем. Когда выйдем в зал, увидите, как встретят Порье, и как - Хабиба", - добавил Нурмагомедов-старший.

Поединок Нурмагомедов - Порье пройдет 7 сентября в Абу-Даби, он возглавит турнир UFC 242.

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