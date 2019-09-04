Чемпион UFC Нурмагомедов может провести бой в России в 2020 году

АБУ-ДАБИ /ОАЭ/, 4 сентября. /ТАСС/. Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов может провести поединок в России в 2020 году. Об этом ТАСС в среду заявил тренер и отец спортсмена Абдулманап Нурмагомедов.

7 сентября в Абу-Даби Нурмагомедов проведет поединок против американца Дастина Порье.

"Думаю, если Хабиб защитит пояс здесь, в Абу-Даби, почему бы ему не защитить его в Москве, - сказал специалист. - Москва - город, интересный для мирового сообщества. В Москве есть все для проведения большого события. Я бы хотел, чтобы Хабиб провел в Москве свой последний бой, последнюю защиту титула".

"Думаю, в UFC должны дать нам такой бой. Наши болельщики, россияне, заслуживают этого", - добавил специалист.

Как ранее сообщал ТАСС, россиянин планирует провести три боя до завершения карьеры. Из них два - в 2019 году.