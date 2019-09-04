Олимпийский чемпион Власов вошел в состав сборной России по греко-римской борьбе на ЧМ

ТАСС, 4 сентября. Двукратный олимпийский чемпион Роман Власов вошел в состав сборной России по греко-римской борьбе на чемпионат мира. Об этом сообщает пресс-служба Федерации спортивной борьбы России.

Власов будет выступать в весовой категории до 77 кг. Он выигрывал золотые медали Олимпийских игр 2012 и 2016 годов, также в его активе два золота чемпионатов мира, четыре - чемпионатов Европы.

Также на чемпионате мира в составе сборной России выступят Виталий Кабалоев (до 55 кг), Сергей Емелин (до 60 кг), Степан Марянян (до 63 кг), Артем Сурков (до 67 кг), Абуязид Манцигов (до 72 кг), Адлан Акиев (до 82 кг), Александр Комаров (до 87 кг), Муса Евлоев (до 97 кг) и Сергей Семенов (до 130 кг).

Чемпионат мира по спортивной борьбе пройдет в Нур-Султане 14-22 сентября.