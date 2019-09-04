КДК РФС оштрафовал "Спартак" на 425 тыс. рублей по итогам матча с "Зенитом"

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) оштрафовал московский "Спартак" на 425 тыс. рублей по итогам матча восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против санкт-петербургского "Зенита". Об этом ТАСС сообщил глава комитета Артур Григорьянц.

Без VAR все могло быть иначе.

Без VAR все могло быть иначе. "Зенит" обыграл "Спартак" в матче РПЛ

Встреча прошла 1 сентября в Москве и завершилась победой "Зенита" со счетом 1:0.

"За использование и бросание пиротехнических изделий "Спартак" оштрафован на 190 тыс. рублей, - сказал Григорьянц. - Также болельщики красно-белых скандировали оскорбительные выражения, за это полагается штраф размером в 60 тыс. рублей. За неправомерные действия зрителей, выразившиеся в демонстрации несогласованных баннеров, клуб получает штраф в 75 тыс. рублей, помимо этого, фанаты вывесили оскорбительные баннеры, штраф - 100 тыс. рублей".

"Зенит" по итогам матча оштрафован на 140 тыс. рублей. "За скандирование оскорбительных выражений "Зенит" оштрафован на 50 тыс. рублей, за использование пиротехники - на 90 тыс.", - заключил Григорьянц.

"Зенит" идет на втором месте в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 17 очков после восьми матчей. "Спартак" расположился на шестой строчке, набрав 14 баллов.