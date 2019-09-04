СБР необходимо компенсировать Международному союзу биатлонистов еще €150 тыс.

МОСКВА, 4 сентября. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Союзу биатлонистов России (СБР) для выполнения одного из условий восстановления своих прав необходимо компенсировать Международному союзу биатлонистов (IBU) еще 150 тыс. евро. Об этом ТАСС сообщил в среду исполнительный директор СБР Сергей Голиков.

Союз биатлонистов России будет восстановлен в правах не раньше осени 2020 года

IBU в понедельник объявил, что внеочередной конгресс организации, который соберется в октябре в Мюнхене, не будет рассматривать вопрос восстановления прав СБР. Перед национальной федерацией было поставлено 12 условий, одно из которых требовало возмещение IBU затрат, связанных с допинговыми нарушениями российских биатлонистов в период с 2012 по 2015 год.

"Факты налицо, все пункты, за исключением одного, мы выполнили. Что касается компенсации, то суммарный счет составил порядка 700 тысяч евро. 550 уже оплачено, осталось приблизительно 150. То есть 20 процентов", - сказал Голиков.

После внесения в прошлом году поправок в устав IBU вопросы статуса национальных федераций теперь могут быть рассмотрены только на конгрессе. Ближайший пройдет с 18 по 20 октября в Мюнхене, следующий намечен на осень 2020 года в Праге. Это означает, что вопрос восстановления прав СБР может быть рассмотрен только через год.

СБР был ограничен в правах в декабре 2017 года. Российские биатлонисты имеют право выступать на международных соревнованиях под национальным флагом, однако страна не может проводить состязания под эгидой IBU.