Международная федерация тенниса представила нововведения в Кубке Дэвиса

ТАСС, 4 сентября. Международная федерация тенниса (ITF) объявила о дополнительных изменениях в формате Кубка Дэвиса. Об этом в среду сообщила пресс-служба организации.

Нововведения вступят в силу с 2020 года.

Согласно новому регламенту, первая и вторая группы в зонах "Америка", "Азия/Океания" и "Европа/Африка" будут заменены двумя мировыми группами. В связи с этими изменениями будет создан дополнительный раунд плей-офф, который будет проходить параллельно с отбором в финальную часть Кубка Дэвиса. В следующем году отборочные турниры состоятся в марте.

С 2020 года рейтинг Кубка Дэвиса больше не будет использоваться для определения группы, в которых должна будет выступать национальная команда. Мировые группы I и II будут состоять из 24 сборных, которые проведут матчи в прежнем формате (четыре одиночные и одна парная встречи). Матчи запланированы на 13-15 сентября. Изменений в зональных группах III и IV не последует.

Отмечается, что данная структура позволит большему количеству стран принимать участие в турнире. Решение было принято после консультаций со специалистами и национальными ассоциациями.

Финальный турнир Кубка Дэвиса в 2019 году пройдет с 18 по 24 ноября в Мадриде. Сборная России на групповом этапе сыграет с испанцами и хорватами. Наибольшее количество побед в Кубке Дэвиса одерживали американцы (32), россияне выигрывали турнир два раза (2002, 2006).