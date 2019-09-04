Клуб ВХЛ "Ижсталь" в новом сезоне будет придерживаться стиля игры "Авангарда"

ИЖЕВСК, 4 сентября. /ТАСС/. Клуб Высшей хоккейной лиги (ВХЛ) "Ижсталь" в новом сезоне будет придерживаться стиля игры омского "Авангарда", с которым ранее команда из Удмуртии заключила договор о сотрудничестве. Об этом в среду на пресс-конференции сообщил главный тренер команды Рамиль Сайфуллин.

"Мы полностью перенимаем опыт игры и систему подготовки у омского "Авангарда". Это связано с нашим договором, в наши обязанности входит подготовка хоккеистов для клуба-партнера Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Вы уже видели два матча омского клуба, тот хоккей, который демонстрирует "Авангард" под руководством Боба Хартли, приносит результат. В прошлом году они играли в финале Кубка Гагарина, в этом году два стартовых поединка выиграли", - рассказал Сайфуллин.

По его словам, "Ижсталь" постарается играть в агрессивный и быстрый хоккей с плотным давлением на соперника в чужой зоне. Кроме того, тренерский штаб будет акцентировать внимание на владении шайбой. "Этот хоккей нам полностью нравится, он нам подходит", - сказал специалист.

Сайфуллин также отметил, что физическое состояние хоккеистов должно позволить им выдерживать нагрузки, которые возникают при таком стиле игры. "Физическую форму мы оцениваем на "пять", результаты проделанной работы были видны на турнире в Тольятти. Мы заняли второе место, в последнем матче, а их было четыре за пять дней, мы владели инициативой и в третьем периоде додавили соперника", - пояснил главный тренер "Ижстали".

В апреле стало известно, что финалист Кубка Гагарина сезона-2018/19 "Авангард" подписал договор о сотрудничестве с клубом "Ижсталь", согласно которому омский клуб готов делегировать в команду из Ижевска своих игроков. Сейчас в расположении команды из Удмуртии находится 10 омских хоккеистов. Ранее "Ижсталь" сотрудничала с другой командой КХЛ - череповецкой "Северсталью".

Первый матч нового сезона ВХЛ "Ижсталь" проведет дома в пятницу против "Горняка" (Учалы).