Алина Загитова провела тренировку в Москве

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Олимпийская чемпионка 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане российская фигуристка Алина Загитова стала ведущей открытой тренировки в Москве. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Мероприятие прошло на Пушкинском мосту, на него можно было попасть по предварительной записи. 17-летняя спортсменка проводила занятие в течение 20 минут. Мероприятие было организовано компанией Puma, амбассадором которой является фигуристка.

Загитова является олимпийской чемпионкой 2018 года в Пхёнчхане в личном турнире, а также серебряным призером Олимпиады в командных соревнованиях. Кроме того, в ее активе золотые медали чемпионата Европы (2018) и мира (2019), а также финала Гран-при (сезон-2017/18). Она стала первой российской фигуристкой, которой удалось выиграть все крупные турниры в женском одиночном катании, и второй - в мире (первой была южнокореянка Ким Ён А). Ей принадлежат мировые рекорды в произвольной программе (158,50 балла) и по сумме выступлений (238,43).

В следующем сезоне Загитова выступит на этапах Гран-при во Франции и Японии. Этап в Гренобле пройдет с 1 по 3 ноября, в Саппоро - с 22 по 24 ноября.