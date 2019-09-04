Athletics Integrity Unit не будет обжаловать решение USADA снять обвинение с Коулмана

ТАСС, 4 сентября. Антикоррупционный легкоатлетический орган Athletics Integrity Unit (AIU), созданный Международной ассоциацией легкоатлетических федераций (IAAF), не будет обжаловать решение Американского антидопингового агентства (USADA) снять обвинение с американского бегуна Кристиана Коулмана, выдвинутое в связи с нарушением им антидопинговых правил. Об этом сообщает пресс-служба AIU.

Коулман обвинялся в нарушении антидопинговых правил из-за пропуска трех допинг-тестов подряд. Проведя консультацию со Всемирным антидопинговым агентством (WADA) по вопросу интерпретации Международного стандарта по тестированию и расследованиям (ISTI) в части даты обновления местонахождения атлета, USADA объявила о своем решении снять обвинение в понедельник. Согласно Всемирному антидопинговому кодексу, у AIU есть право обжаловать подобное решение.

"Основываясь на имеющихся фактах и консультациях по интерпретации действующего ISTI с WADA, AIU пришла к выводу не обжаловать решение USADA по делу Кристиана Коулмана, - заявил председатель AIU Дэвид Хаумэн. - На данный момент WADA пересматривает положения ISTI, и мы поддержим изменение формулировки правила о дате сообщения своего местопребывания, чтобы в будущем во время узнавать о подобных нарушениях, а не задним числом".

Коулман является двукратным серебряным призером чемпионата мира в Лондоне 2017 года (бег на 100 м и эстафета 4 по 100 м). Также на его счету золото чемпионата мира в закрытых помещениях в британском Бирмингеме в 2018 году (60 м), на том турнире он установил мировой рекорд на этой дистанции (6,34 секунды).