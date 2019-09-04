Путин на полях ВЭФ пообщался с президентом ФИФА Инфантино

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин на полях Восточного экономического форума пообщался с президентом ФИФА Джанни Инфантино. Беседа состоялась, когда российский лидер ждал приезда премьер-министра Индии Нарендры Моди, чтобы вместе с ним прогуляться по выставке "Улица Дальнего Востока", которая организована на набережной Дальневосточного федерального университета.

Путин и Инфантино общались без переводчика на немецком языке. Президент ФИФА, в частности, рассказал Путину о планах открыть на территории ДВФУ футбольную школу. "Предлагает сделать здесь футбольную школу", - перевел российский президент слова Инфантино стоявшему неподалеку Игорю Левитину (помощник президента РФ - прим. ТАСС).

Когда Моди прибыл на набережную, Путин представил ему президента ФИФА. "Хочу вам представить, это президент ФИФА Джанни Инфантино, наш хороший друг. Мы проводили в 2018 году чемпионат мира по футболу", - сказал Путин, добавив, что Инфантино "хочет развивать футбол в Индии".