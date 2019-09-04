Метательница диска Строкова на чемпионате России в Сочи выполнила олимпийский норматив

ТАСС, 4 сентября. Метательница диска Екатерина Строкова, занявшая первое место на командном чемпионате России в Сочи с результатом 63,90 м, выполнила квалификационный норматив на Олимпиаду-2020.

Квалификационный норматив на Игры-2020 в женском метании диска равен 63,50 м. Строкова ранее также выполнила отборочный норматив на чемпионат мира в Дохе (61,20), однако пока лишена возможности выступить на этом старте, так как пока не имеет нейтрального статуса.

Строкова стала 17-й российской легкоатлеткой, кому удалось выполнить олимпийский норматив. Ранее это удалось сделать имеющим нейтральный статус Марии Ласицкене, Илье Иванюку, Анжелике Сидоровой, Денису Лукьянову, Василию Мизинову, Сергею Шубенкову, Дарье Клишиной и Полине Миллер. Также квалифицировались в Токио пока не имеющие нейтрального статуса Владимир Никитин, Анна Чичерова, Дарья Нидбайкина, Екатерина Конева, Дмитрий Тарабин, Антонина Кривошапка, Михаил Акименко и Дмитрий Сорокин.

Квалификационный период отбора на Олимпиаду-2020 завершится 29 июня (в марафоне и спортивной ходьбе на 50 км - 31 мая). Олимпиада в Токио пройдет с 24 июля по 9 августа.