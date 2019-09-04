Эксперт: российские баскетболисты показали зрелую игру в матче Кубка мира с аргентинцами

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Сборная России по баскетболу показала зрелую игру в матче третьего раунда предварительного группового этапа Кубка мира против команды Аргентины. Такое мнение ТАСС в среду высказал двукратный серебряный призер мировых первенств в составе российской команды Виталий Носов.

Российские баскетболисты потерпели первое поражение на Кубке мира в Китае, уступив команде Аргентины со счетом 61:69. Встреча прошла в китайском Ухане. Несмотря на поражение, россияне вышли во второй групповой раунд, на предварительном этапе они одержали победы над командами Нигерии (82:77) и Южной Кореи (87:73). В группе I второго группового раунда выступят сборные России и Аргентины, которые заняли первые два места группы В, а также команды Польши и Венесуэлы, которые заняли первые два места в группе А.

"Мы с таким экспериментальным составом показали очень зрелую игру, был шанс выиграть. В концовке матча не забили пару раз трехочковые, но все не так плохо. Очень раз за Сопина, рад за Сергея Базаревича (главный тренер сборной России - прим. ТАСС), который при том, что не шла игра сегодня ни у Кулагина, ни у Фридзона, нашел людей, которые вели игру. Тот же [Андрей] Сопин - он вел игру, а в концовке замечательно играл и забивал, и защищался", - сказал Носов.

"Команда рождается и у нас есть вполне реальный шанс пройти дальше, сборная Польши и команда Венесуэлы для нас проходимые соперники. Ключевым моментом сегодня стал низкий процент попадания трехочковых, хотя мы здорово организовывали атаку, и с передачами у нас все нормально, и защитой как могли сдерживали аргентинцев. Уровень аргентинских игроков несопоставим с нашим, все-таки они лидеры в своих клубах, а у нас ребята, не устану повторять, сидят на скамейках. Сегодня очень здорово смотрелись как команда, но немного не повезло, так бывает в спорте", - заключил собеседник ТАСС.

Встречи второго группового раунда (группы I) пройдут 6 и 8 сентября, каждая сборная проведет по два поединка против команд, с которыми она не встречалась на предварительном этапе. Очки, заработанные в матчах предварительного этапа, суммируются с турнирными баллами, добытыми в матчах второго группового раунда.

С командой Польши россияне сыграют 6 сентября, с венесуэльцами - 8 сентября, все встречи группы I пройдут в Фошане. Сборные Аргентины и Польши имеют в своем активе по 6 очков после предварительного раунда, команды России и Венесуэлы - по 5. На предварительном этапе 32 команды разделены на восемь групп, во второй групповой раунд выйдут по две лучшие сборные из каждого квартета. Они сформируют четыре группы, по две лучшие команды из каждой выйдут в плей-офф, по итогам Кубка мира семь команд завоюют олимпийские лицензии на Игры-2020.