Кущенко: российские баскетболисты проиграли аргентинцам на КМ из-за потери концентрации

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Сборная России по баскетболу продемонстрировала характер на первом групповом этапе Кубка мира, но в матче с аргентинцами потеряла концентрацию и упустила шанс победить. Об этом в телефонном разговоре ТАСС заявил президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко.

В среду сборная России уступила команде Аргентины со счетом 61:69. Несмотря на поражение, россияне вышли во второй групповой раунд, где сыграют с командами Венесуэлы и Польши. С аргентинцами на втором этапе россиянам играть не придется.

"На турнире мы увидели, что у команды есть характер, что она бьется до конца. В матче с аргентинцами, к сожалению, потерпели поражение из-за потери концентрации. Обидно, потому что был реальный шанс победить", - сказал Кущенко.

"На следующем этапе даже не надо смотреть и анализировать соперников. Надо идти от игры к игре, команда у нас неплохая, видно, что по ходу турнира улучшаются взаимодействия, а главный тренер использует, кажется, все доступные ему опции по ходу матчей", - добавил глава Единой лиги ВТБ.

С командой Польши россияне сыграют 6 сентября, с венесуэльцами - 8 сентября.