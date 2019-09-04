Испанец Итуррия выиграл 11-й этап веломногодневки "Вуэльта"

ТАСС, 4 сентября. Испанский велогонщик Микель Итуррия из команды Euskadi Basque Country - Murias одержал победу на 11-м этапе престижной шоссейной многодневной гонки "Вуэльта Испании". Этап по горной местности начался в Сен-Пале и финишировал в Урдаксе.

27-летний спортсмен преодолел дистанцию протяженностью 180 км за 4 часа 36 минут 44 секунды. Вторым стал испанец Хонатан Ластра из команды Caja Rural - Seguros RGA (+0.06), который в финишном створе опередил американца Лоусона Крэддока (EF Education First). Итуррия одержал первую победу в карьере на этапах многодневок Большого тура ("Тур де Франс", "Джиро д'Италия" и "Вуэльта Испании"). Россиянин Павел Кочетков ("Катюша-Альпецин") занял 80-е место, Вячеслав Кузнецов ("Катюша-Альпецин") - 116-е, Сергей Чернецкий (Caja Rural - Seguros RGA) - 124-е, у всех россиян засчитано отставание общей группы в 18 минут 35 секунд.

В общем зачете продолжает лидировать словенец Примож Роглич из команды Team Jumbo - Visma (41:00.48), вторым идет испанец Алехандро Вальверде (Movistar, +1.52), третьим - колумбиец Мигель Анхель Лопес ("Астана", +2.11). Кочетков занимает 80-е место (+1:11.23), Чернецкий - 101-е (+1:24.33), Кузнецов - 144-е (+1:54.51).

12-й этап "Вуэльты" пройдет по горной местности в четверг от автодрома "Наварра" до Бильбао, его протяженность составит 171,4 км.

"Вуэльта" проводится с 1935 года. 74-я "Вуэльта Испании" завершится 15 сентября, общая протяженность гонки составит 3290,7 км. Соревнования проходят по территории трех стран - Испании, Франции и Андорры.