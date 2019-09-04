Легкоатлетки Сивкова и Ивонина на чемпионате России в Сочи выполнили нормативы на ЧМ-2019

ТАСС, 4 сентября. Бегуньи Кристина Сивкова (100 м) и Екатерина Ивонина (3000 м с препятствиями), победившие на командном чемпионате России в Сочи, одновременно выполнили квалификационные нормативы для участия в чемпионате мира 2019 года в Дохе.

Сивкова пробежала стометровку за 11,23 секунды (при нормативе 11,24), Ивонина - за 9 минут 36,33 секунды (норматив - 9.40,00). Обе спортсменки в настоящее время не имеют нейтрального статуса.

На данный момент отборочные требования выполнили 55 российских легкоатлетов, из которых 21 имеет нейтральный статус, необходимый для участия в международных стартах на период отстранения Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). Срок сдачи квалификационных нормативов истекает в ночь на 7 сентября.

ВФЛА после окончания летнего чемпионата России в Чебоксарах отправила письмо в Международную ассоциацию легкоатлетических федераций (IAAF) с просьбой ускорить рассмотрение заявок, которые были поданы спортсменами, претендующими на участие в мировом первенстве, на получение нейтрального статуса. Чемпионат мира в Дохе пройдет с 27 сентября по 6 октября.