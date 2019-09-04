Павел Колобков посетил центр спортивной медицины во Владивостоке

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Министр спорта РФ Павел Колобков посетил в среду Центр спортивной медицины Дальневосточного окружного медицинского центра Федерального медико-биологического агентства (ФМБА). Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Работу центра Колобкову продемонстрировали руководитель ФМБА Владимир Уйба и директор учреждения Светлана Сотниченко.

"Центр оборудован самым современным оборудованием, - заявил Колобков. - Это важно для подготовки наших сборных команд не только к Олимпийским играм, но и к любым крупным соревнованиям. Здесь предоставлена возможность не только реабилитации, но и тестирования спортсменов, подготовки рекомендаций по восстановлению и подготовке к соревнованиям, в центре есть грамотные врачи, которые уже работают с региональными спортивными федерациями и командами. Спортсмены, когда будут вести подготовку к соревнованиям в Приморском крае, будут полностью обеспечены всем необходимым, здесь созданы все условия".

Также в рамках Восточного экономического форума Колобков посетит объекты спортивной инфраструктуры, которые будут задействованы в ходе подготовки российских спортсменов к летним Олимпийским играм в Токио 2020 года.

Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке с 4 по 6 сентября. Его организатором выступает фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер, официальное фотохост-агентство и модератор Зоны презентаций инновационных возможностей Дальнего Востока.