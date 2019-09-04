Комиссия атлетов WADA призвала агентство работать открыто с делами российских спортсменов

ТАСС, 4 сентября. Комиссия спортсменов Всемирного антидопингового агентства (WADA) обратилась к организации с призывом работать открыто и прозрачно в расследовании дел, открытых в отношении российских спортсменов по итогам проверки данных московской антидопинговой лаборатории. Об этом сообщает пресс-служба WADA.

"Комиссия спортсменов WADA рекомендует агентству работать максимально открыто, публично и прозрачно в вопросе относительно данных о количестве дел, количестве федераций, видов спорта и спортсменов, предоставленных международным федерациям", - говорится в сообщении.

Кроме того, комиссия спортсменов WADA порекомендовала агентству следить за международными федерациями, которые работают с этими делами, а также установить четкие сроки, к которым федерации должны обработать и предварительно рассмотреть данные дела.

18 июня WADA передало большую часть данных допинг-проб московской лаборатории (приблизительно 500 гигабайт) независимому органу по контролю за соблюдением антидопинговых правил Athletics Integrity Unit (AIU), созданному Международной ассоциацией легкоатлетических федераций. 2 июля WADA сообщило, что подозревает 298 российских спортсменов в нарушении антидопинговых правил на основе данных московской лаборатории. На тот момент из 578 допинг-проб 298 российских спортсменов было проанализировано 150 образцов, которые принадлежали 43 спортсменам.

В январе WADA получило доступ к базе данных проверки российских спортсменов с 2012 по 2015 год, которая насчитывает 24 терабайта информации. В апреле организация также забрала 2,2 тыс. допинг-проб, которые были взяты у российских спортсменов за тот же период. Полученные данные стали основанием для открытия допинговых дел.